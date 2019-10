Speelfilm ‘De Slag om de Schelde’ gaat internationaal via Netflix

video Loes Meeuwisse is dolgeluk­kig met Noord-Beveland: ‘Ik ben m'n huis al aan het opruimen’

16:45 GOES - Had Loes Meeuwisse toch niet liever zelf de nieuwe spoortunnel in Goes nog willen openen? ,,Nee, hoor’’, zegt de vertrekkende wethouder. ,,Dat hij er straks ligt, is veel belangrijker dan dat ik mijn moment nog kan pakken.’’