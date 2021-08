Speedbootdrama Zoutelande: 200 uur werkstraf

Bij het ongeluk op 23 juli 2019 voor het strand van Zoutelande kwam de 15-jarige Mirthe uit het Limburgse Neer om het leven. Het meisje zat in een opblaasbootje dat door de speedboot werd geraakt.

,,Hij heeft met zijn speedboot zo snel, onvoorzichtig en onoplettend gevaren, dat het aan zijn schuld te wijten is dat een 15-jarig meisje bij de aanvaring om het leven is gekomen. Ook wordt hij veroordeeld voor het varen van de speedboot terwijl hij onder invloed was van alcohol”, aldus de rechtbank.