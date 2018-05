Spectaculaire daling aantal aangiften fietsendiefstal

Zeeuwse dieren met uitsterven bedreigd

Rugstreeppadden, bijen en kustbroedvogels worden met uitsterven bedreigd. Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Vereniging Natuurmonumenten krijgen bijna 66.000 euro van de provincie om de dieren te redden. Of dat genoeg is? Het is in elk geval hoog tijd voor actie.