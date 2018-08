Specialist in bakkerijgrondstoffen Zeelandia strijkt neer in Colombia

Met een ultramoderne fabriek en kantoor in Tocancipá, vlakbij de hoofdstad Bogota, gaat Zeelandia de bakkerij-industrie in Colombia een breed scala van brood- en banketingrediënten leveren. Ook biedt het bedrijf lossingsmiddelen aan waarmee bakkerijproducten makkelijker uit de mal komen.

Zeelandia verwacht dat het Colombiaanse team op korte termijn naar 50 werknemers groeit. Het bedrijf ziet de vestiging als een springplank voor uitbreiding in Zuid-Amerika. Zeelandia bestaat sinds 1900. In 118 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler met 3000 medewerkers. Zeelandia is actief in 100 landen.