Spannende tijd voor 'elektrische' vissers

'Dit is de ideale plek om schepen te ontgassen'

13:42 WEMELDINGE - John Warbout, ondernemer in Wemeldinge, kan er met zijn pet niet bij. ,,Het is te gek voor woorden dat toeristen naar Zeeland komen om zeehonden te spotten, terwijl even verderop binnenvaartschepen hun luiken open gooien en giftige dampen de lucht in blazen.’’ Hij wil er dan ook voor zorgen dat schepen in Wemeldinge kunnen ontgassen.