Spannende strijd om mooiste foto van Zeeland

Op slechts enkele tientallen stemmen afstand volgt 'Een schilderachtig tafereel' van Mieke Offermans. De strijd om de plaatsen 3 en 4 is ook nog spannend: vlak na elkaar staan nu 'Nachtelijk bezoek' van Ben Töller en 'Genieten van zonsondergang' door Elly Wille-Neuféglise.

U kunt nog steeds stemmen op de 12 foto's die in de finale van de fotowedstrijd van VVV Zeeland zijn terechtgekomen. Dat kunt u doen via de module hieronder. Stemmen kan nog tot donderdag 23 november 12.00 uur. De winnaars worden bekendgemaakt in de PZC van vrijdag 24 november.