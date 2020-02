Spamfilter van Zeelandnet verstuurt zelf spam, klanten ergeren zich groen en geel

Drugspand waar kinderen wonen tóch afgesloten door burgemees­ter: bewoner wordt onwel

15:01 BRESKENS - Een drugspand in Breskens is vandaag voor 6 maanden afgesloten door de burgemeester van Sluis, ondanks dat er kinderen in het huis wonen. Eerder oordeelde een rechter dat afsluiten voor zes maanden een wel erg zware maatregel was.