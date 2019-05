Spaanse kunstenaar pakt werkkamer Yolanda en Harrie Roosen in Middelburg aan

Na Maurice van Es is Garcia Valls de tweede kunstenaar die invulling geeft aan het nieuwe project Rooms of now. Daarvoor nodigt de Vleeshal Middelburgers uit één of meerdere kamers van hun huis open te stellen voor de ingreep van een kunstenaar. Bij de Roosens is dat de werkkamer geworden, waar Garcia Valls een geluidswerk creëerde en een aanpassing aan de inrichting.