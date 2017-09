SP wil dat Noord-Beveland zich nu al aan Kustvisie houdt

Aanleiding is het nieuwe plan voor de Zeeuwse Lagune, vier eilandjes met bebouwing in het Veerse meer, bij de Veerse Dam. Daarover beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland op 4 oktober.

Diezelfde dag beslist de raad ook over de Kustvisie, waarin staat dat op de Veerse Dam 'extra verblijfsrecreatieve ontwikkelingen (inclusief bebouwing) zijn uitgesloten' en dat 'de vrije blik op Veere' gewaarborgd moet blijven. Het plan voor de Zeeuwse Lagune is daarmee in strijd.

De Kustvisie wordt pas regel als ze is opgenomen in het ontwerp-omgevingsplan van de provincie dat begin volgend jaar van kracht wordt. Volgens de SP is de geloofwaardigheid van de Kustvisie en de provincie in het geding als partijen die de uitgangspunten onderschrijven toch nog snel bouwplannen toestaan die ermee in strijd zijn. Ze vraagt wat Gedeputeerde Staten kunnen doen om dat te voorkomen.