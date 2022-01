SP: raadpleeg huisartsen bij PFAS-onderzoek

Statenlid Ger van Unen dringt al maanden aan op een bevolkingsonderzoek langs Westerschelde en in de grensstreek bij Antwerpen. Tot nu toe is aan dit verzoek geen gehoor gegeven.

Van Unen woont zelf in Oost-Zeeuws-Vlaanderen langs de Westerschelde. Haar streekgenoot Piet Scheerders uit Hulst liet op eigen kosten zijn bloed onderzoeken. De concentratie PFOA, een type PFAS, in zijn bloed is boven de norm en veel hoger dan die van de gemiddelde Nederlander. Zijn bloedwaarden waren vergelijkbaar met de hoogste gemeten concentraties bij een onderzoek onder omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Voor Van Unen is dit aanleiding om nog eens aan te dringen op een bevolkingsonderzoek maar PFAS-gehaltes in het bloed. Ook 50 Plus heeft afgelopen vrijdag gevraagd om op korte termijn met zo'n onderzoek te beginnen.

Maar Van Unen wil meer dan dit bloedonderzoek. Ze vraagt het dagelijks provinciebestuur om via de GGD contact op te nemen met de huisartsen met de vraag of ze in hun praktijk opvallend veel patiënten zien met aandoeningen die met PFAS in verband worden gebracht.

De provincie heeft zelf opdracht gegeven voor onderzoek naar het voedselveiligheid van voedsel uit de Westerschelde. Ook voor een bevolkingsonderzoek moet de provincie zelf het voortouw nemen stelt Van Unen. ,,Als wij als provincie geen opdracht geven vindt er geen onderzoek plaats. Wij blijven daarom hameren op het belang van een bevolkingsonderzoek”, aldus het Zeeuws-Vlaamse Statenlid.