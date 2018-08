SP protesteert met bordje tegen maatregel van het ADRZ in Goes

Nederland­se première van film Imagine in Vlissingen

13:11 VLISSINGEN - De digitaal geremasterde film Imagine van John Lennon en Yoko Ono beleeft zondagavond 16 september zijn première in Vlissingen tijdens Film by the Sea. Hij wordt vertoond in de grote zaal van CCXL. De film is pas een dag later in veertig andere theaters te zien.