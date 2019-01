SP bezorgd over sluiten nachtapotheken

SGP: Geld voor Oostkerk in Middelburg? Dan ook voor Sint Jacobskerk in Vlissingen!

14:07 VLISSINGEN - Als er provinciaal geld gaat naar het organiseren van evenementen in de Oostkerk in Middelburg, moet dat ook gelden voor het exploiteren van de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Nu lijkt het wel ‘alsof de provincie alleen geld wil besteden aan concerten in Middelburg'. Dat vindt de SGP in Vlissingen.