Souburgse vrachtwagenchauffeur ook winnaar zonnerace

VLISSINGEN - Er waren geen Zeeuwse studenten onder de winnaars van de Solar Challenge vorige week. Maar vrachtwagenchauffeur Frans Lacor uit Oost-Souburg had wel een aandeel in de winst.

Lacor was er tijdens de zonnerace van 2016 in Zuid-Afrika ook al bij. Hij was als vrachtwagenchauffeur aangezocht door de dochter van een vriend. Het vriendje van die dochter zat in het Delftse studententeam van vorig jaar en zocht een nieuwe vrachtwagenchauffeur. De zonneauto redt het meestal op eigen kracht, maar er is een twintig meter lange truck met oplegger nodig om alle andere benodigdheden mee te nemen.

Lees ook Play Nuon Solar Team opnieuw wereldkampioen zonneracen Lees meer

Vanuit een gehucht in de buurt van Adelaide somt Lacor maandag op: ,,We vervoeren de complete kampeeruitrusting en persoonlijke spullen van 45 man; voedsel; twee koelkasten en twee vriezers; de flightcase (gereedschapskist, red) met reserveonderdelen en benodigdheden voor de zonneauto en een grote generator."

Teamgenoot

Met collega-chauffeur Rob Overdijkink zorgde Lacor voor het transport van alle spullen achter de zonnewagen aan van Darwin naar Adelaide. Als helpers van het team werden de chauffeurs niet achtergesteld. ,,Onze inbreng wordt echt gewaardeerd. De studenten zien ons echt als teamgenoot. Wij vierden de winst met de ontwerpers en rijders van de zonneauto net zo hard mee", lacht Frans (46).

De Souburgse chauffeur heeft genoten van de drieduizend kilometer lange tocht door Australië. Het landschap in Zuid-Afrika vond hij vorig jaar nog mooier. ,,Afwisselender. In Australië reden we toch vooral door woestijn."