Souburger vrijgesproken van poging tot doodslag op agent

Het incident met de agent vond plaats in Vlissingen. R. was getuige van een ‘gesprek’ met een niet-blanke man en raakte daarover gefrustreerd. Hij liep op de agent toe zette een mes op zijn keel en trok hem achterover. Na enkele waarschuwingsschoten liet G., zijn slachtoffer los en knielde hij met zijn armen in de lucht op de grond. Toen hij niet snel genoeg op zijn buik ging liggen schoot een agent hem in zijn been.