SOS Dolfijn op zoek naar zeldzame butskoppen in Oosterschelde

REPORTAGE Extreem druk Breskens is zelfs bestemming voor eindexamen­reis­je

22 augustus BRESKENS - Ze hielden hun hart vast, met al die coronamaatregelen. Geen braderieën of kermis. Geen Visserijfeesten. Wat zou de zomer de ondernemers in Breskens brengen? Wat blijkt: Het is nog nooit zo druk geweest. ,,Het is echt extreem.”