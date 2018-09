Sophia Loren maakt indruk in Vlissingen

Bruine wolk boven Yara in Sluiskil, fabriek tijdelijk stilgelegd

20:37 SLUISKIL - Boven Sluiskil was zondagmiddag een enorme rookpluim te zien door een storing bij kunstmestfabriek Yara. De geel-bruine wolk werd tot in de wijde omtrek opgemerkt. De fabriek werd meteen volledig uit bedrijf genomen. ,,De fabriek wordt nu schoongespoeld'', laat een woordvoerder van Yara weten. ,,Mogelijk is daardoor nog een lichtgelige pluim op de schootsteen te zien. De wolk is vrijgekomen om de druk in de fabriek te verminderen. We gaan intern evalueren hoe dit in relatief grote mate vrij kwam.''