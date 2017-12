Sonar ingezet bij zoektocht naar vermiste visser

Maandag kondigde de politie nog aan dat vandaag verder gezocht zou worden naar de visser. "We hebben toen meter voor meter de plekken afgezocht waar we de visser zouden kunnen vinden", zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Het heeft geen zin om dat opnieuw op dezelfde manier te doen. Daarom schakelen we nu een boot in waarmee met sonar ook onder water gezocht kan worden."



Dat gebeurt morgenochtend door het Landelijke Team Onderwaterzoekingen. Mocht er via sonar iets verdachts te zien zijn dan wordt een duikteam opgeroepen dat de plek nader onderzoekt.