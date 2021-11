Soms hoort Lou de stem van zijn overleden vrouw. En dat is heel normaal

Niks bijzonders, dat je na zestig jaar huwelijk je overleden partner nog hoort of in een stoel ziet zitten, heeft rouwbegeleidster Lianne Minderhoud hem uitgelegd. Dat gebeurt vaker na het overlijden van een partner. Sinds zijn huisarts Lou Dekker (80) doorstuurde naar de rouwbegeleidster, hebben de twee vele uren met elkaar gepraat. Over zijn vrouw. Over de begrafenis. Over de dagen erna. Over corona en eenzaamheid.