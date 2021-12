Sommige bijzondere gebouwen in Hulst kunnen in theorie gewoon gesloopt worden: ‘Dat is zorgelijk’

Eens een Zeeuw Tobias woont nu in Groningen, maar: ‘De noordelij­ke waddenkust is niet te vergelij­ken met de Zeeuwse duinen en stranden’

De wieg van Tobias Strating (37) stond in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Hij groeide op in de Zeeuwse hoofdstad, speelde als kind in het Nollebos en op het strand en werkte jarenlang in de Zeeuwse horeca. Als twintiger vertrok hij naar het noorden van het land, maar die band met Zeeland? Die blijft. Op dit moment werkt hij samen met een Zeeuws bedrijf aan een innovatief project en volgend jaar stapt hij op het Zeeuwse strand in het huwelijksbootje.

