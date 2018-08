Sommelier Inter Scaldes komt met boek over Nederlandse wijn

Nederland telt zo'n honderd wijnboeren. Van der Plas trok het afgelopen jaar door door Nederland op zoek naar gastronomische wijn. Wijn die kwalitatief zo goed is dat hij complexe gerechten in toprestaurants waardig kan begeleiden. ,,Ik had op voorhand geen idee of we in Nederland überhaupt genoeg wijnmakers hadden om er een boek over te maken. Maar ik kan je zeggen: dat is zeker het geval.”