Sombere zomer zorgt voor topdrukte bij Zeeuwse binnenspeeltuinen, musea en binnensteden

De eerste bewoners op de Kop van de Noord­straat in Terneuzen kunnen hun geluk niet op: 'Ons uitzicht is een levend schilderij'

19 augustus TERNEUZEN - Zeker dertig jaar is er over gepraat. En vaak in niet al te fraaie bewoordingen. Want hoe die Kop van de Noordstraat in Terneuzen erbij lag? Het was een schande. Die tijd is voorbij. De eerste bewoners trokken een paar weken geleden in appartementencomplex De Kampanje. Zo ook Connie en Adrie Kaan, Carlo en Lidy de Witte en Joke de Bokx. Zij kunnen er hun geluk niet op.