Soepeler overdracht wegen in Zeeland

Provincie en Rijk beheren de belangrijkste verbindingen, de snel- en hoofdwegen. Gemeenten ontfermen zich over wegen binnen de bebouwde kom. Alles in de polder is voor rekening van het waterschap. Het komt regelmatig voor dat wegen of stukjes weg worden overgedragen. Daar hoort een bruidsschat bij voor onderhoud en beheer, maar daar wordt nogal eens langdurig over gesteggeld. Het nieuwe rekenmodel rekent daarmee af. Overdrachten kunnen nu sneller en zonder conflicten verlopen. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas is de afspraak tussen alle wegbeheerders uniek. ,,Dit kennen ze nog niet elders in Nederland.''