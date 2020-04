Sobere herdenking maakt ook creatief; Veere en Renesse pakken uit met videoproducties

Willy (13) haalde een tangetje om aan de vliegtuig­bom te prutsen - even later hoorden de buren een knal

19:27 BROUWERSHAVEN - Een nieuw kunstwerk aan de Schenkelsdijk bij Brouwershaven houdt straks de herinnering levend aan negen mannen die omkwamen toen een Amerikaanse bommenwerper daar in 1945 neerstortte. Dat die gebeurtenis later dat jaar indirect ook nog het leven kostte van de 13-jarige Willy, is minder bekend. Zijn zus Wilna vertelt.