Snuffelfietsen en satellieten meten straks de luchtvervuiling in Zeeland

Heeft Zeeland meer meetpunten voor luchtkwali­teit nodig? Nee, zegt RIVM. Ja, zegt Zeeuwse Milieufede­ra­tie

11 november SLUISKIL - Is het nieuwe meetstation voor de luchtkwaliteit in Sluiskil het begin van een fijnmazig netwerk van meetpunten in Zeeland, zoals de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) wil? Of is het een station te veel, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt?