Snoepprofessor Olaf bedenkt Zeeuwse Kadekeitjes: ‘Ik heb me laten inspireren door de bolus’

Eén ding is wel zeker: Olaf Ouwerkerk is een bevlogen snoepprofessor. ,,Ik wilde dat als klein jongetje al worden en nu is het mijn dagelijks werk.” Hoe mooi is dat. Voor de Rotterdammer begint zijn eerste Zeeuwse avontuur eind vorig jaar als hij Boerderijwinkel Buijsrogge in Goes binnenstapt. Daar raakt hij in gesprek met Els Buijsrogge. Natuurlijk vertelt hij over zijn vak. En dan krijgt hij de onvermijdelijk vraag: kun je een Zeeuws snoepje maken?