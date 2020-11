Sneltest is uitkomst voor wie aan de slag wil blijven

Het heeft even geduurd, maar sinds deze week kun je ook in Zeeland een coronasneltest laten doen. In Terneuzen kunnen Zeeuws-Vlamingen zich laten testen via Huisartsencentrum Zuid. De teststraat bij Landgoed Rijckholt in Geersdijk ging vanochtend open. Veel Zeeuwser had de locatie niet kunnen zijn. Terwijl elders in het land teststraten open gaan op grote parkeerterreinen of in lege bedrijfsloodsen is de Zeeuwse teststraat landelijk gelegen, tussen het groen aan de voet van een binnendijk op Noord-Beveland.