Snelle Zeeuwse trein cruciaal voor slagen plannen

VIDEO | POLL Uutloper Jos moet Kustmara­thon voor het eerst in achttien jaar missen: ‘Het is een ramp’

21:15 ZOUTELANDE - Het zou zijn achttiende Kustmarathon geweest zijn. Uutloper Jos Boot (63) uit Zoutelande was van plan om ook dit jaar weer te gaan hardlopen van geboorteplaats Burgh-Haamstede naar zijn woonplaats Zoutelande. De volgende dag zou hij dat al wandelend nog eens dunnetjes overdoen. Maar corona gooide roet in het eten en de organisatie besloot het evenement af te gelasten. ,,Het is een ramp. Ergens hield ik er wel rekening mee, maar toch moet ik echt bekomen van dit nieuws.”