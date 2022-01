Snelle ontpoldering verrast CDA: geen dijken afgraven als dat de boel verontreinigt

column oscar garschagen Laat sporters sporten

Een open, half gebogen hand, uitgestoken alsof die de volle maan wil grijpen. De symboliek ontgaat mij, maar mensenrechtenactivisten hopen dat olympische topsporters met dat simpele gebaar in Peking gaan protesteren tegen mensenrechtenschendingen in China. Arme olympiërs, die dezer dagen China binnendruppelen en waar de ogen en oren van de almachtige staat altijd meekijken en -luisteren. Zo spectaculair en ontspannen als in 2008 gaat de tweede olympiade in Peking niet worden en dan wordt er ook nog een moreel beroep op hen gedaan.

28 januari