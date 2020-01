Snelheidscontroles in Zeeland: niet vaak op de A58, dagelijks op andere wegen

De ‘Zeeuwse’ A58 (of Zeelandweg, zoals hij in sommige navigatiesystemen wordt aangeduid), loopt tussen Vlissingen en het knooppunt Markiezaat op de grens met Noord-Brabant. Het 55 kilometer lange en saaie traject nodigt uit om ‘lekker door te rijden'. De maximumsnelheid is op het grootste stuk 130 kilometer per uur, tussen Vlissingen en Arnemuiden is dat 120. Nog even althans, want over twee maanden gaat die in heel Nederland overdag naar 100 kilometer per uur.