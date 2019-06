Snelheid op Stormvloedkering en Veerse Gatdam terug naar 80 per uur

VROUWENPOLDER - De snelheid op het complete Zeeuwse deel van de N57 gaat later dit jaar naar tachtig kilometer per uur. Ook komt er een inhaalverbod. Dat betekent dat ook op de Stormvloedkering en de Veerse Gatdam straks de snelheid omlaag gaat: daar mogen automobilisten nu nog honderd rijden.

Het gaat om het complete stuk van de N57 waar nu nog 100 kilometer per uur geldt: van het begin van de Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder tot het einde van de stormvloedkering bij Burgh-Haamstede. Dat stuk is ruim 14 kilometer lang. Op het gedeelte rond de rotonde bij De Banjaard op Noord-Beveland mogen automobilisten straks maximaal 50 kilometer per uur. Nu is dat 70.

Logisch

De maatregel is volgens Rijkswaterstaat een logisch gevolg van eerder genomen besluiten. Doorgaand verkeer wordt al een poosje gestimuleerd om om Zeeland heen te rijden. De N57 is daarom ‘gedegradeerd’ tot gebiedsontsluitingsweg, met slechts een regionale functie. Dat soort wegen zijn in de regel geen 100-wegen. Daarnaast komen de nieuwe regels de veiligheid ten goede, vindt Rijkswaterstaat. Dat komt mede doordat het niet mogelijk is de weg op de kering aan te passen aan de huidige eisen voor een 100-weg, met onder meer een afscheiding tussen beide rijrichtingen. Daarvoor ontbreekt de ruimte.

Rijkswaterstaat gaat de weg op de kering smaller maken. De naastgelegen werkweg, waar onder meer ook fietsers rijden, wordt juist verbreed en daardoor veiliger. Op het hele stuk worden daarnaast dubbele strepen geplaatst om het inhaalverbod te markeren.

Landbouwverkeer

Landbouwverkeer mag voorlopig de kering nog niet over. Nu de snelheid terug gaat naar 80 per uur, is die optie wel een stap dichterbij. Maar alleen al de invoering van het inhaalverbod maakt het voorlopig onmogelijk: automobilisten zouden kilometerslang achter een tractor moeten aanrijden. ,,We zijn volop in overleg met de landbouwsector", vertelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. ,,Vooral op de kering moet er nogal wat gebeuren om landbouwverkeer veilig te laten passeren. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het realiseren van passeerstroken. Voorlopig is dat nog niet aan de orde.”