Snel Walchers overleg over zorgloketten

Nog dit jaar werken de drie gemeenten op dat terrein samen via Porthos. Ze hebben echter besloten om dat vanaf 2020 elk apart te regelen. ,,Maar we gaan over een maand ook kijken wat we toch samen kunnen doen”, zei Lodder tegen de leden van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Hij verwacht dat de gemeenten bijvoorbeeld samen een databank van deskundigen kunnen opzetten en samen de inkoop van hulpmiddelen kunnen regelen. Volgens hem zijn er nog tal van zaken waarbij samenwerking de meest logische oplossing is.