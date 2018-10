Snel veranderend stroomnet is aanpoten voor DNWG

Column Jan van Damme Dorpsomroe­per

9:05 Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zeg het me als ik het mis heb. Voor mij heeft het er alle schijn van dat de Vlaamse wereld van patsen en strapatsen op het duin van Cadzand-Bad is nedergedaald. Een penthouse voor een bedrag dat ik hier maar niet in cijfers tik, omdat de kans te groot is dat ik me in het aantal nullen vergis.