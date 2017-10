'Snel energierevolutie in Zeeland nodig'

GOES - Zeeland moet als de wiedeweerga besluiten hoe alle steden en dorpen van duurzame energie kunnen worden voorzien. Snelheid is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. Het huidige elektriciteitsnetwerk is echter niet berekend om volledig van gas naar elektriciteit over te stappen. Aanpassen van het net kost ook veel geld. Daarom moeten Zeeuwse overheden, Enduris en wetenschappers kijken naar de beste oplossingen tegen kosten die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Dat zegt directeur Erik Duim van Enduris, het bedrijf dat elektriciteit en gas naar de Zeeuwse huizen transporteert. Het fonkelnieuwe regeerakkoord is duidelijk: over iets meer dan twaalf jaar moet Nederland bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. En in 2050 moeten Nederlanders klimaatneutraal wonen en werken.

Wat betekent dat voor inwoners van Zeeland? ,,Heel veel'', zegt Duim. ,,We zullen industriegebied voor industriegebied en wijk voor wijk met elkaar moeten besluiten wat de beste techniek is om naar duurzaam over te stappen. Daarbij moeten we kijken hoe we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Dat je nieuwe wijken niet aansluit op aardgas lijkt me voor de hand liggend. Maar dat je in oude wijken helemaal van het gasnet af wilt, vind ik nog ingewikkeld.’’

Duim pleit ervoor dat provincie, gemeenten, Enduris, moederbedrijf Stedin Groep en wetenschappers samen gefundeerde keuzes maken. Er is al een platform: de Zeeuwse Energiedialoog waarin al deze partijen samen over de energieomslag praten. Duim: ,,Alleen als we samen zoeken naar slimme oplossingen kunnen we de omslag maken. Als er iemand is die denkt het in zijn eentje te kunnen, dan gaat het helemaal mis.''

Volgens Duim is er weinig tijd om een Zeeuws duurzaamheidsplan te maken. ,,Per gebied zullen die plannen er in pakweg 2020 moeten zijn.’’

Over de kosten van de omslag naar volledig duurzame energie is volgens Duim nog niets te zeggen. ,,Dat heeft vooral te maken met de uitgangspunten die worden gekozen. Natuurlijk zijn door allerlei instituten berekeningen en scenario’s gemaakt. Maar die geven toch vooral landelijke trends aan. Zeeland is bijzonder. Normaal gesproken wordt het meeste gas verbruikt door huishoudens, in Zeeland wordt het meeste gas gebruikt door de industrie.''

Duim wijst er ook op dat de afstanden in Zeeland groot zijn en dat er relatief weinig mensen wonen. In een plattelandsprovincie met kleine steden is een netwerk grosso modo duurder dan in een stedelijk gebied waar je per kilometer leiding veel meer huishoudens kunt aansluiten. Hetzelfde verschil in kosten treedt op als een dorp volledig gasvrij wordt en puur op elektriciteit draait. Dat vraagt enorme investeringen in het netwerk, waarschuwt Duim. ,,Juist dit soort omstandigheden - weinig mensen, grote standen - bepaalt allemaal de oplossingen die je per gebied kiest.''