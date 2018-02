Snel duidelijkheid over Dethon

Zeeuwse lucht 's winters slechter door houtstook

17:55 MIDDELBURG - In de winter kan houtstook de Zeeuwse lucht flink vervuilen. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut TNO. Gemiddeld is de luchtkwaliteit op de meetlocaties Zierikzee en Philippine matig tot goed, maar in de winter is het slecht in Zierikzee en matig in Philippine.