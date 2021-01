Sneeuw komt via Zeeland binnen, komende nacht ook ijzel

SGP’er Harry van der Maas: ‘Dertig mensen in de kerk kan, maar wees vooral voorzich­tig’

14 januari AAGTEKERKE - Je kunt de richtlijnen van de overheid navolgen en toch kerkdiensten houden met meer dan dertig mensen, vindt Harry van der Maas. ,,We hebben diensten gehad met vijf mensen, of dat we de liederen alleen neurieden. Maar we komen ook wel boven die dertig uit.”