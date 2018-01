Snacken in de sneeuw

VIDEO Honderden zonnepanelen maken De Koegors duurzaam

15:56 TERNEUZEN - Apparatuur in brandweerwagens, maar ook computers, verlichting en verwarming in gebouw De Koegors in Terneuzen vreten stroom. Zoveel dat zelfs 744 zonnepanelen op het dak niet genoeg zijn om het helemaal van stroom te voorzien.