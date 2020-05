Smeer je goed in, binnen 10 minuten kun je verbranden

VLISSINGEN - Als je het nog niet in huis hebt, ga het dan halen: zonnebrandcrème. Hoewel de temperaturen aan de lage kant zijn, is de zonnekracht met 6 tot 7 de komende dagen bijzonder hoog. Een lichte huid kan binnen een kwartier verbranden. En in het weekend is de zon nog krachtiger. Dus smeren.

Met temperaturen van een graad of 12 is het aan de frisse kant. Ook gaat het vanmiddag weer waaien. Uit de wind is het dan voor het gevoel heel aangenaam. Maar vergis je niet: de zon is al heel krachtig, vooral in Zeeland, Brabant en Limburg. In onze provincie komt de UV-index dit weekend op zeven uit. Een onbeschermde lichte huid kan dan binnen 10 minuten verbranden.

Normaal komt deze zonkracht voor in juni en juli. Halverwege mei is zonkracht 5 tot 6 gebruikelijk. Een vaak gehoorde opmerking is dat je bij een hogere temperatuur sneller verbrandt. Toch is dat niet zo, want verbranding is puur afhankelijk van de kracht van de zon en hoe licht je huid is. Ook al is de temperatuur de komende dagen aan de lage kant, je kan net zo snel verbranden als wanneer het 25 graden is.

De temperaturen gaan weer omhoog