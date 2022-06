Smaken verschillen

De plant heeft een sterke geur die insecten en andere kleine dieren op afstand houdt. Vroeger werd zeealsem vaak bijgemengd in matrassen die met zeegras gevuld werden. Zo hield je vlooien en ander ongedierte uit je beddengoed. Het werd ook wel gebruikt in het strooisel in (paarden)stallen om vliegen te weren. Vandaar de oude Schouwse naam vlooienkruud.

Recreanten plukken het spul nog wel eens om muggen uit de tent weg te houden, maar over de vraag hoe succesvol dat is, zijn de berichten nogal wisselend. Het is trouwens niet aan te raden om een plant die op de Rode lijst staat zomaar onbekommerd te plukken. Al is een enkel takje om het uit te proberen op veel plekken best verantwoord.