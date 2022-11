Slutshamen in de vrolijk gele ZWN bussen

Mijn moeder had geen rijbewijs. Ik geloof dat ze een keer of vier examen heeft gedaan, maar slagen lukte niet. Mijn vader was zelden genegen ons te chauffeuren. Die had andere dingen te doen na een nacht werken in de bakkerij. Slapen bijvoorbeeld. Of bier drinken in het café. Als we buiten het dorp moesten zijn, waren mijn moeder en ik aangewezen op de bus.

In die jaren maakten de vrolijk gele bussen van streekvervoerder Zuid-West-Nederland de dienst uit in het Zeeuwse ov. De reis van Zoutelande naar Middelburg vond ik als kind mateloos interessant. Vooral de passagiers die in Meliskerke instapten, fascineerden me.

,,Waarom hebben de meisjes allemaal een rok aan, mama?” ,,Omdat ze geloven dat de duivel in een broek zit.’’ Mijn moeder had ook een mening over de gereformeerde meisjes die in haar ogen een te kort rokje droegen. Al geloofde ze zelf niet in die broekduivel, die ‘meisen’ wel. Dan moesten ze wél een lange rok dragen. Een verkapte vorm van slutshamen, zou je tegenwoordig zeggen.

Als middelbare scholier en student nam ik ook de bus richting Middelburg. Nu mijn moeder me niet meer liep op te jagen, vertrok ik vaak net te laat van huis en miste hem. Dan had ik dikke pech want het duurde een uur voor de volgende kwam. Mijn vader ging me niet brengen. Die lag nog steeds op bed.

De verhalen in de krant over de uitval van de bussen en de scholieren die wel op tijd zijn, maar alsnog voor niets blauwbekkend bij bushaltes staan te wachten, vind ik schrijnend. Het is strontvervelend afgesloten te zijn van de wereld buiten je dorp en afhankelijk te zijn van Connexxion of je ouders.

Dat was voor mij de reden autorijlessen te gaan volgen. Ik mocht vijf keer komen afrijden. Vrij snel nadat ik mijn rijbewijs eindelijk had behaald, ging ik in Middelburg wonen. Weg was de noodzaak om auto te rijden. Nu rijd ik nooit meer. Ik haal mijn rijbewijs alleen nog tevoorschijn als ik mij moet identificeren. Als ik niet op mijn plaats van bestemming kan komen met de fiets, neem ik het openbaar vervoer. Bijkomend voordeel is dat ik dan zonder zorgen veel bier kan drinken.

Van twee kanten ben ik erfelijk belast. Dan maar met de bus.