Sluiting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is drama: ‘Meer dan 570 gezinnen zitten straks zonder eten’

Miriam Gerritsen is zelf klant bij de voedselbank en hoort nu al veel schrijnende verhalen uit haar omgeving. ,,Doordat iedereen is gaan hamsteren, zijn alle goedkope spullen verdwenen uit de supermarkt”, vertelt de inwoonster van Sluiskil. ,,Een ouder echtpaar van boven de tachtig van wie de man aan de morfine zit, hier in Sluiskil, is niet eens in staat om naar de winkel te gaan. Zij zijn echt afhankelijk van het voedselpakket dat bij hen thuis wordt afgeleverd. Ik maak me grote zorgen om de ouderen.”

Liever een korte dan een lange pijn

De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen maakte maandag bekend te stoppen met het uitdelen van de pakketten. Met pijn in het hart werd de beslissing genomen. ,,Jaar in jaar uit staan we volledig klaar voor al de mensen die ingeschreven staan bij de voedselbank. Nu de situatie zo is dat heel de wereld op zijn kop staat, willen we bijdragen door geen grote groepen mensen samen te brengen. We moeten ook aan onze eigen gezondheid en die van ons gezin denken”, laat de stichting, die zorgt dat honderden Zeeuws-Vlaamse gezinnen te eten krijgen, weten. ,,We doen dit niet zomaar. Als we ziek worden, is niemand geholpen: liever een korte dan een lange pijn. We hopen op uw begrip.”

Dat begrip is er lang niet bij iedereen, blijkt uit tientallen reacties op Facebook. Voor veel gezinnen is het voedselpakket van levensbelang. Gerritsen heeft begrip voor de beslissing van de voedselbank, maar zou het fijn vinden als er toch wat gedaan wordt voor de kwetsbare groepen in de samenleving. ,,Ik lees in de krant dat op Schouwen-Duiveland de voedselbank daar wordt overspoeld met eten, maar hier in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt helemaal niets. Dat kan toch niet? Ik wil graag levensmiddelen uitdelen hier in Sluiskil maar er is gewoon niks. We zitten al klem door de tunnel en nu zijn de Belgen hier ook nog massaal wezen hamsteren. Ik haal de pakketten altijd op in Terneuzen voor nog twee andere gezinnen hier in Sluiskil, maar nu is er gewoon niks om uit te delen.”

Veel mensen in paniek

,, ‘Help uw buren’, zegt Rutte dan. Ik wil graag helpen, maar ik heb het geld er niet voor”, vervolgt Gerritsen. ,,Ik moet rondkomen van 40 euro in de week. Dat geldt voor heel veel mensen. De voedselbank wordt overstelpt met vragen van mensen die in paniek zijn. Ik kan niet de hele wereld redden, maar wel mensen in mijn omgeving. Daarom zet ik een Facebookpagina op waar mensen kunnen aangeven wat ze willen doneren. Dan gaan we ervoor zorgen dat het hier in Zeeuws -Vlaanderen bij de mensen terechtkomt die het ook echt nodig hebben. Als in ieder dorp nou iemand helpt, dan kunnen we misschien toch alle klanten van de voedselbank helpen. Wie dat zijn weet ik niet, in verband met privacy krijg ik de gegevens niet, dus mensen moeten het echt zelf aangeven als ze hulp nodig hebben.”

De ondernemersvereniging biedt de eerste week in Sluiskil hulp aan en heeft aangegeven een kast te zullen plaatsen voor voedsel. Voeding kan ook gedoneerd worden bij Nemen of Geven in Terneuzen. ,,Maar liever geen thuis bereide maaltijden”, zegt Gerritsen. ,,Dat heeft geen zin, want zie maar eens een bak nasi aan de juiste persoon te geven in verband met allergieën etc. Er is behoefte aan verpakte spullen, zodat mensen zelf een maaltijd kunnen bereiden. Voedselbankers zijn creatief genoeg.”