Sluiting kerncentrale Doel nog ver weg: vier vragen waarom deze van de Belgen niet dicht hoeft

De Europese Commissie neemt de klacht van Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen over het langer openhouden van de verouderde kerncentrale in Doel niet in behandeling. Zij verwijst door naar het Europese Hof van Justitie waar al vergelijkbare procedures lopen. Een uitspraak (arrest) van dit hof laat mogelijk tot 2019 op zich wachten.

Dat maakte de Antwerpse advocaat Marco Schoups, in de arm genomen door de drie gemeenten, maandag bekend tijdens een informatie-avond over Doel in het Bergse Markiezenhof. Boodschap van Schoups: juridische molens draaien nu eenmaal traag. ,,Tussen nu en 2022 zullen er weinig kerncentrales sluiten.''

Blijf druk uitoefenen op autoriteiten, mobiliseer de bevolking in de grensstreek, maar waak voor overspannen verwachtingen. Hoe dan ook: sluiting van Doel is nog ver weg.

Waarom zijn de Belgen niet te porren voor snelle sluiting?

Onze zuiderburen zijn voor de dagelijkse stroomvoorziening sterk afhankelijk van kernenergie. Er is nog nauwelijks geïnvesteerd in alternatieve energie. Energieproducent Engie Electrabel (met meer dan 3 miljoen klanten de grootste in België) meldt op zijn site dat ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik wordt afgedekt door atoomenergie. Engie Electrabel is exploitant van de 7 kernreactoren: 4 in Doel en 3 in Tihange bij Luik. De centrales bieden werk aan zo'n 2000 mensen. De financieel-economische belangen zijn dus groot, zowel voor het land als voor Engie Electrabel. Het bedrijf stelt dat zich in de afgelopen 40 jaar nog nooit een ongeval heeft voorgedaan. Anders gezegd: niks mis met de veiligheid.

Toch waren er incidenten en zitten er scheurtjes in Doel 3. Waarom komen gegevens daarover niet naar buiten?

De verwevenheid tussen Engie Electrabel en de Belgische overheid is groot. De producent zegt dat het beschikbaar stellen van documenten een zaak is van de overheid. De overheid zegt dat de documenten bedrijfsgegevens bevatten die niet naar buiten kunnen.

Volgens de Amsterdamse milieu-organisatie Wise -in juni 2017 betrokken bij een grote publieksactie tegen de kerncentrale in Tihange en maandag in Bergen op Zoom aanwezig- zit het openbaar maken van documenten zodoende 'muurvast'. Probleem volgens de Antwerpse advocaat Schoups is ook het 'gebrek aan transparantie' bij nucleaire waakhond FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Leden van de FANC worden benoemd door de overheid. Dat leidt tot discussies over de onafhankelijkheid van FANC. Maar de positie van FANC is sterk.

Acties om Doel dicht te krijgen zijn dus zinloos?

Toch niet. Peer de Rijk van Wise ervaart dat autoriteiten wel degelijk gevoelig zijn voor publieksacties. Wel belangrijk om vol te houden en bijvoorbeeld burgercomité's op te richten. Limburgse gemeenten trekken zelfs geld uit om burgerorganisaties te steunen in hun verzet tegen Tihange. Wise wil West-Brabantse gemeenten faciliteren bij publieksacties in 2018 tegen de kerncentrale Doel. Een werkgroep van Bergse raadsleden wil die handschoen oppakken. Volgens Evert Weys van politieke partij GBWP en VVD-raadslid GertJan Huismans is het belangrijk om ook de inwoners van de Belgische gemeenten net over de grens bij acties te betrekken.

Hoe snel zijn West-Brabanders op de hoogte als het echt mis gaat in Doel?

Moeilijk te zeggen. Op vragen hierover van Theo de Jong (SP, Bergen op Zoom) zei stralingsdeskundige Thorsten Hackl van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maandag dat zijn dienst volledig afhankelijk is van Engie Electrabel. Pas als de energieproducent het nodig vindt om alarm te slaan, kan de Veiligheidsregio handelen. Er zal al gauw 1 tot 2 uur overheen gaan voordat burgers geïnformeerd kunnen worden. Er liggen overigens geen scenario's klaar voor ongevallen met nucleaire effecten buiten een straal van 20 kilometer van kerncentrales.