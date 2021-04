Sluissche veer: opeens midden in het wereldnieuws

Opeens was Sluissche Veer wereldnieuws. Afgelopen februari werd het in stukken gesneden lichaam van de Oostburgse Ichelle in het Uitwateringskanaal gevonden. Een paar honderd meter verderop bij die hoge bomen, wijst Willy Matthijs. We staan in de moestuin achter zijn huis aan de Hoogstraat. Buren Herman en Louki Cornelis beamen het. Herman: ,,Er hing opeens een politiehelikopter boven ons huis. Ik was binnen, kon hem niet zien. Een lawaai! Af en toe hing hij op een bepaalde plek boven het water. Er zal vast sonarapparatuur aan boord zijn geweest. We zagen politiemannen in bootjes, mannen in het water aan het dreggen, mannen met honden op de kant. Echt, hier gebeurt nooit iets. En dan dat.” Louki: ,,Die moord. Ik ben een week van de kaart geweest. Zo erg vond ik het.” Ze laat een glazen potje zien waarin een kaartje en een waxinelichtje zijn gestopt. Voor Ichelle. Iemand had het potje op de Zwinbrug gezet.