Sluiskiltunnel weer open voor verkeer

Maandagochtend rond half twaalf meldde exploitant NV Westerscheldtunnel dat beide buizen van de tunnel voor alle verkeer waren afgesloten. Op de rijbaan richting Gent was een ongeluk gebeurd. ,,Uit voorzorg wordt dan automatisch ook de buis richting Borssele afgesloten voor verkeer'', legt woordvoerder Indra Paasse van de NV Westerscheltunnel uit. ,,Dat doen we zodat mensen, als dat nodig is, kunnen vluchten naar de andere buis. Ook kunnen hulpdiensten dan beter bij het ongeval komen. Omdat dat nu niet nodig was, konden we de buis richting Borssele rond vijf voor twaalf weer openen voor verkeer.''