Sluiskiltunnel in beide richtingen dicht vanwege ongeval

column marleen blommaert Overvloed

9:17 Nog even een paar dagen wachten en dan zal het regenen. Na weken van overvloedige zon, zullen de hemelsluizen vier weken lang opengaan. Ook, en dat is heel uitzonderlijk, op Kreta. Ik ben namelijk als geen ander in staat om vakanties te plannen op momenten en plaatsen met hondenweer. Ook op die plekken waar het op dat moment altijd mooi weer zou moeten zijn. Aangezien mijn vakantie nu nog slechts een paar dagen verwijderd is, zal het weer hier dus wel snel omslaan.