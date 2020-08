Sluisenaar Peter woonde in acht landen: ‘In het Nederlands over hagelslag praten is een verademing’

Ik groeide op in West-Zeeuws-Vlaanderen. ’s Zomers op vakantie naar Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, maar ook de USA. In het weekend naar camping Hoogduin in Cadzand-Bad en de Braakman om te windsurfen. Ik was ook actief bij zwemvereniging ’t Vrije en de reddingsbrigade en strandwacht. Speelde tennis, badminton, windsurfen en schaken. Ik heb muziekles gevolgd in Oostburg en privéles gehad. Ik was lid bij Veronica (bugel) in Zuidzande en Apollo in Sluis, ik speelde bugel en cornet. En in mijn studententijd speelde ik bij de Maassluise Harmonie.