Sluis gaat juridische strijd aan voor behoud visveiling in Breskens

video Nuyina: 160 meter stille kracht voor de Zuidpool

27 mei VLISSINGEN - Het is een bevoorradingsschip, een geavanceerd drijvend onderzoeksstation én, omdat het werkterrein de Zuidpool is, ook een ijsbreker. Damen Naval bouwt de RSV Nuyina in opdracht van de Australische regering. Een schip dat straks muisstil haar werk doet in het meest afgelegen deel van de wereld.