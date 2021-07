Sluis blijft strijden voor behoud garnalenveiling in Breskens, verhouding met Vlissingen verziekt

BRESKENS - De gemeente Sluis blijft vol gaan voor behoud van een garnalenveiling in Breskens en wil dat bereiken door het vismijnbedrijf met Vlissingen op te heffen. Sluis krijgt dan opnieuw volledige zeggenschap over de eigen veiling, is het idee.

Of dit plan kans van slagen heeft, staat of valt met wat Vlissingen ervan vindt. Vlissingen heeft 65 procent van de aandelen in de gezamenlijke Holding Zeeuwse Visveilingen (HZV) en wil juist alles in Vlissingen concentreren om kosten te besparen.

Vlissingen drukte half maart het besluit daarover door. Sluis stapte naar de rechter en verloor. Het lot van de veiling in Breskens leek beslecht, maar Sluis legt zich daar niet bij neer.

Vlucht naar voren

Het college van B en W van Sluis kiest nu voor de vlucht naar voren door te pleiten voor ontbinding van het gezamenlijke vismijnbedrijf. En niet alleen om met een veiling iets van een visserijsfeer in Breskens te behouden, blijkt uit een recente brief aan de gemeenteraad.

Quote Concentra­tie van alle activitei­ten in Vlissingen levert niet per se een levensvat­baar vismijnbe­drijf op. Verwijzing naar toekomstonderzoek Holding Zeeuwse Visveilingen,, door B en W van Sluis.

Adviesbureau Significant onderzocht vorig jaar de toekomst van het vismijnbedrijf. Volgens B en W van Sluis blijkt daaruit dat de holding financieel zwak staat. Concentratie in Vlissingen levert ook niet per se een levensvatbare vismijn op, verwijst Sluis naar Significant. Ofwel, Breskens moet bloeden voor een onzeker avontuur.

Significant heeft bovendien, stelt Sluis, ‘primair geadviseerd de HZV te liquideren, waarna de twee gemeenten de eigen werkmaatschappij (weer) in handen krijgen'. Dat is precies de weg die Sluis nu wil inslaan. Als het zo ver komt, is het de bedoeling de exploitatie van de veiling in Breskens over te dragen aan plaatselijk visgroothandelaar Mike de Houck. Dat is, volgens Sluis, pas echt toekomstgericht.

Selectief shoppen

Sluis shopt overigens selectief in het rapport van Significant. Het bureau schetst drie mogelijke toekomstscenario's: verkoop van alle aandelen aan een ander (vismijn)bedrijf, verkoop van de aandelen van één vestiging én ontbinding van de holding, met of zonder werkmaatschappijen Breskens en Vlissingen. Dat een vismijn in Vlissingen na concentratie niet sterk genoeg staat, ziet Vlissingen trouwens ook in. Vandaar dat toenadering wordt gezocht tot een grote vismijn als Urk.

Bij Vlissingen ligt inmiddels een verzoek van Sluis voor onafhankelijke bemiddeling. Vlissingen wil daar eerst meer uitleg over en heeft Sluis gelijktijdig gevraagd het bezwaar tegen verplaatsing van de garnalenzeefmachine uit Breskens naar Vlissingen in te trekken. Het laatste is Sluis niet van plan. Beide reacties tekenen de verziekte verhoudingen.