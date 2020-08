Slovenië werd Renesse: ‘We hebben echt het gevoel op vakantie te zijn’

Slovenië komt bij veel Nederlanders waarschijnlijk niet als eerste naar voren bij de keuze voor een vakantieland. Toch was dat voor deze zomer de oorspronkelijke bestemming van Iris, Ard, Björk en Jette Schouten uit De Meern. Dat het nu Renesse is geworden, is om meerdere redenen prima. Maar tweeënhalve week buitenland tegenover een weekje Zeeuwse kust is wel even omdenken. Ard: “In januari hadden we Slovenië al geboekt. We kozen daarvoor, omdat we erg van natuur houden en niet zo van de drukte. Het is bovendien heel betaalbaar. Daarnaast wil Iris niet naar een al te warm land. Dit was dus een mooi compromis.” Het zou een afwisselende vakantie worden volgens Iris. “We hadden gepland naar drie verschillende plaatsen te gaan. De eerste was een grote camping aan zee, de tweede bij een riviertje op het platteland en de laatste iets er tussenin met een zwemparadijs met glijbanen voor de meiden.”