Sloophamers maken af wat windhoos in Zierikzee begon - nu wacht Christel op de nieuwbouw

Vorige week woensdag is de sloop begonnen, vertelt wooncoach Gerard van Wanrooij van bouwcorporatie Zeeuwland. Maandag - vijf weken nadat een windhoos de daken van vier huizen afrukte en een spoor van vernieling door Zierikzee trok - werden de muren van de zwaargetroffen Calandweg neergehaald. ,,In september, na de bouwvak, gaan we de fundering slopen", vertelt Van Wanrooij. ,,Dan gaan we ook met individuele bewoners kijken of ze terug willen keren, als hier over een jaar of twee energieneutrale, nieuwe woningen staan. Of dat ze toch nu al van hun tijdelijke woning naar een vast adres willen verhuizen.”

Voor het gezin Brunger werd de Gravenstraat 13 hun tijdelijke thuis. Het voelt nog heel erg als tijdelijk en zeker nog niet als thuis, geeft moeder Christel Brunger aan. Hoe lief de mensen om haar heen ook zijn - buurman Vaas kwam zaterdag nog zómaar met een hele zak mossels aan -, ze mist de vertrouwdheid van haar oude huis. En al was het een geluk bij een ongeluk dat de vorige bewoner allerlei spullen had laten staan, dat versterkte wel het gevoel van ‘op visite’ zijn. Het vergeelde behang heeft intussen een verfje gekregen, de geredde eigen spullen zijn aangevuld met dingen van de kringloop. ,,Dit is nog steeds niet míjn huis, maar met elk stukje wordt het meer van mij.”

Quote De Voedsel­bank heeft me stoelen gegeven, en handdoeken en kussens. Heel fijn Christel Brunger

Het geld van de inboedelverzekering was niet toereikend voor een nieuwe inventaris. ,,Ik ben altijd al van het tweedehands geweest. Dan krijg je weinig of niets vergoed van de verzekering", verzucht Christel. Gelukkig zijn er kringloopwinkels. ,,De gemeente heeft me geld geleend voor een bank. Ik heb een heleboel huisraad gekocht bij Goed voor Goed in Flakkee en Woord en Daad in Nieuwerkerk. De Voedselbank heeft me stoelen gegeven, en handdoeken en kussens. Heel fijn.”

Schrikken van een harde regenbui

Ze is nog op zoek naar een naaimachine en een fiets. ,,Ik had een oproep gezet op Facebook, maar geen reactie helaas. En mijn oven, die mis ik ook heel erg. Ik ben echt van de ovenschotels.”

Zoon Quinten redde vlak voor de regen begon te vallen, de donderdag na de rampdag, eigenhandig de belangrijkste persoonlijke bezittingen. De as van oma, het schoentje van toen hij baby was, een oude kris, de fotoalbums in de kast, de belangrijke papieren, kindertekeningen, knutsels van toen de kinderen klein waren. Zo’n twintig verhuisdozen met spullen moeten nog worden uitgepakt. ,,Het belangrijkste is dat we er heelhuids uit zijn gekomen", zegt hij nuchter. Christel: ,,Ik ben nog steeds mezelf niet. In de tuin is een afdakje, net boven het slaapkamerraam. Toen hier laatst een harde regenbui viel, gaf dat een enorm lawaai. Ik moest direct weer aan die windhoos denken.”

Weer aan het werk

Sinds vorige week werkt ze weer halve dagen bij Texaco. ,,Collega's gaan op vakantie, je moet wel verder gaan, al was ik liever nog even thuis gebleven. Thuis heb ik rust, zodra je de stad in gaat word je erover aangesproken en komt het weer boven.”

Ze is sinds de sloop begon nog een paar keer terug geweest. ,,Telkens neem je weer een beetje afscheid. Ik hoop dat ik het kan afsluiten nu het huis weg is.”

Wooncoach Gerard van Wanrooij heeft de afgelopen weken de huurders bijgestaan. En niet alleen met praktische zaken, zoals de afhandeling van schade, maar ook als luisterend oor. ,,Ik heb heel veel huilende mensen aan de telefoon gehad.” In de appgroep voor gedupeerde bewoners is het stil geworden. ,,Het is nu een kwestie van vinger aan de pols houden en kijken hoe het met de mensen gaat.”