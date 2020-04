Sloop dreigt voor laatste woonhuis Etty Hillesum

Corona loopt als een scheids­lijn door huize Geelhoeds. ‘We prijzen ons gelukkig dat we in Zeeland wonen’

19:10 BURGH-HAAMSTEDE - Tijdens het videobellen met collega’s schept Wim er niet over op dat hij vlakbij het strand woont. In Zoutelande nog wel, je weet wel. Of over dat het hier zo mooi, stil en rustig is. ,,Nee, dat kun je niet maken.” Maar even onder ons gezegd en gezwegen, prijzen hij en zijn vrouw Caroline zich juist nu gelukkig dat ze in Zeeland wonen. ,,In het centrum van Rotterdam kun je niet zomaar op pad.”